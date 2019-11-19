Москва, 19 ноября 2019, 16:20 — REGNUM В настоящее время не видно никаких признаков того, чтобы мировая экономика начала бурно расти в 2020 году, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз международного рейтингового агентства Moody’s о слабом росте мировой экономики в 2020 году.
Поэтому, как пояснил Колганов, если глобальное замедление в 2020 году будет продолжаться, то для экономики это будет «плохим подарком».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу международного рейтингового агентства Moody's, в 2020 году ожидается медленный рост мировой экономики. Как полагают экономисты агентства, мировая экономика останется слабой в 2020 году после зафиксированного в 2019 году самого медленного роста со времён рецессии 2009 года.
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