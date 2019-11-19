Москва, , 16:20 — REGNUM В настоящее время не видно никаких признаков того, чтобы мировая экономика начала бурно расти в 2020 году, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз международного рейтингового агентства Moody’s о слабом росте мировой экономики в 2020 году.

«Более того, есть признаки продолжающегося замедления. И в общем для оптимизма пока причин нет, — сказал Колганов. — Глобальной рецессии нет, хотя в отдельных странах её признаки наблюдаются. Вряд ли нынешний кризис перерастёт в рецессию, сопоставимую с рецессией 2008−2009 годов. Но состояние депрессии и стагнации очень вероятно. И на фоне этого такого замедления мировой экономики отдельные экономики могут испытывать более серьёзные трудности в связи с тем, что они зависимы от мировой конъюнктуры».

Поэтому, как пояснил Колганов, если глобальное замедление в 2020 году будет продолжаться, то для экономики это будет «плохим подарком».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу международного рейтингового агентства Moody's, в 2020 году ожидается медленный рост мировой экономики. Как полагают экономисты агентства, мировая экономика останется слабой в 2020 году после зафиксированного в 2019 году самого медленного роста со времён рецессии 2009 года.

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