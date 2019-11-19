Нижний Новгород, , 16:10 — REGNUM В Приволжском федеральном округе подвели итоги подготовки к отопительному сезону. Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура готовы к зиме, с превышением плановых показателей созданы резервы топлива, по сравнению с прошлым годом в регионах стали активнее проводить работу по получению паспортов готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе приволжского полпреда.

Итоги подготовки к осенне-зимнему периоду подвёл заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий, напомнив, что этот вопрос находится на особом контроле аппарата полпреда. По его словам, готовность жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону составляет «порядка 100%». В полной готовности находятся котельные, тепловые, электрические и водопроводные сети.

Кузьмицкий отметил, что с превышением плановых показателей созданы резервы топлива: так, «запасы угля превышают план на 13%, жидкого топлива — на 16%, запасы газа соответствуют установленным плановым показателям».

Замполпреда обратил особое внимание на динамику с получением паспортов готовности муниципалитетов к прохождению отопительного сезона. По его словам, если в 2018 году в установленные сроки (до 15 ноября) паспорта готовности получили 85% муниципалитетов, то в 2019 году — около 90%.

«Работа по оформлению паспортов готовности в оставшихся муниципалитетах находится на завершающей стадии», — сообщил Алексей Кузьмицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аппарате полпреда отмечали, что система взаимодействия органов власти и коммунальных предприятий должна быть четко выстроена для оперативного устранения аварийных ситуаций. Была отмечена важность вопросов ликвидации задолженности предприятий ЖКХ за потребленные ресурсы и модернизации коммунальной инфраструктуры.

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