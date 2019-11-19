Волгоград, , 16:05 — REGNUM В Волгоградской области, несмотря на приближение зимы, началась уборка хлопка. Это морозостойкий сорт, выведенный для отечественного климата, передает ОТР.

Сорт «Агропак-73» вывели в небольшом фермерском хозяйстве. Чтобы его получить, понадобилось несколько лет проб и ошибок.

В итоге хлопок получился высокоурожайным и отлично приспособленным к климатической зоне юга России. Собирают его в несколько заходов, до самого нового года — по Ярусам. Уборка проходит традиционным методом — вручную.

«Сперва мы начинаем убирать нижний ярус, затем идет раскрытие второго яруса, затем, если солнышко подсветило нам, в декабре месяце мы собираем остатки», — сказал фермер Владимир Пак.

«Хлопок вообще проверяется путем скручивания и на разрыв, — сказал агроном Вячеслав Югай. — Если разрыв идет плотный — это качество отличное».

В этом году волгоградские фермеры планируют собрать с экспериментального участка до двух тонн урожая. Комбайн по сбору хлопка за 300 миллионов пока позволить себе не могут ‑ и надеются на поддержку государства. Тогда площадь посевов можно будет значительно увеличить.