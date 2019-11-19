Бишкек, , 15:57 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2019 года производители в Киргизии экспортировали 91,7 тыс. тонн овощей на общую сумму $51,2 млн, сообщили 19 ноября в отделе информационного обеспечения аппарата правительства республики.

За отчетный период товарооборот Киргизии со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил $2 млрд. В январе-августе этот показатель составил $1,708 млрд, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-сентября 2019 года внешний товарооборот Киргизии составил $5 млрд, что на 2,8% меньше, чем за первые девять месяцев 2018 года.

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