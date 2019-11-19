Москва, , 15:54 — REGNUM Право на поставки мяса птицы в Гонконг получили российские производители. Об этом сообщает 19 ноября пресс-служба Россельхознадзора.

Отмечается, что компетентное в вопросах пищевой безопасности ведомство Гонконга направило российской стороне официальное письмо. В нем говорится, что мясо птицы и субпродукты, произведенные на всей территории России, могут поставляться в этот специальный административный район КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай наращивают взаимный товарооборот. Так, в 2018 году объем торговли между странами составил $108 млрд. Теперь предстоит достичь отметки в $200 млрд, заявил 14 ноября по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин.

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