Москва, , 15:50 — REGNUM Российское правительство приняло «дорожную карту», предусматривающую распределение трансфертов в российских регионах, что позволит более эффективно использовать средства из бюджета. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, глава Минфина РФ Антон Силуанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Правительство РФ приняло решение об эффективном использовании межбюджетных трансфертов, которые распределены в проекте федерального закона о бюджете РФ, была принята дорожная карта правительства РФ, которая будет регулировать работу федеральных органов исполнительной власти», — сказал Силуанов в Госдуме.

По его словам, в ближайшие полтора месяца планируется подписать с регионами договоры по предоставлению межбюджетных трансфертов. Такая мера позволит перечислить средства в бюджеты уже в начале 2020 года.