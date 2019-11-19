Копенгаген, , 16:07 — REGNUM С 19 ноября в Гренландии были введены дополнительные пошлины на ряд товаров, из-за чего цены на многие продукты, алкоголь и сигареты возросли. Местное самоуправление острова объясняет этот шаг тем, что необходимо поддерживать систему социального обеспечения граждан.

«Средства, полученные от повышенных пошлин на различные товары, должны будут использоваться для улучшения условий жизни гренландских семей. Также, есть необходимость повысить уровень образования в нашей стране. Предпринятая нами инициатива не самая приятная, но необходимая», — заявил министр финансов Гренландии Виттус Куяукитсок. Договор о повышении пошлин, подписанный ранее правительственными партиями Сиумут и Нунатта Киторнай совместно с партией Демокраатит, стал составной частью проекта государственного бюджета острова на 2020 год. Об этом сообщает информационное агентство DR (Радио Дании).

Ожидается, что повышение пошлин на различные товары позволит в течение четырех лет увеличить финансовые поступления в бюджет Гренландии на 29,6 миллионов долларов. Председатель партии Демокраатит Ниви Ольсен заявил: «Введение пошлин для нас — не очень приятное занятие. Но это необходимо для баланса бюджета».