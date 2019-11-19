Киев, , 15:37 — REGNUM Украинские власти должны самостоятельно определиться с вопросом продажи земли иностранцам в рамках проводимой сейчас в стране земельной реформы.

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

Она отметила, что в Европе есть разные подходы к этому вопросу, у всех вариантов есть свои достоинства и недостатки.

«В Европе есть страны, которые позволяют покупать землю иностранцам, и есть такие, которые устанавливают переходный период», — сказала Сату Кахконен.

Ранее Всемирный банк положительно оценил принятие земельной реформы Верховной радой в первом чтении 13 ноября, отметив, что это «важный первый шаг для использования аграрного потенциала Украины на благо всех украинцев». В банке ждут от украинской власти принятия пакета законов, предотвращающих концентрацию земли в одних руках и обеспечивающих прозрачность процесса.

ИА REGNUM напоминает, что по плану украинских властей, вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на всенародном референдуме. Сейчас такой нормы в документе нет, но «Слуга народа» обещает вписать ее в законопроект ко второму чтению. Вместе с тем, власти подчеркивают, что проведение такого референдума — дело не быстрое, поскольку сейчас на Украине даже нет закона о референдумах.