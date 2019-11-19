Москва, , 16:02 — REGNUM Депутаты Госдумы поддержали распределение всех межбюджетных трансфертов на 2020 год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, такие поправки содержатся в проекте федерального бюджета на 2020−2022 годы, который Госдума приняла во втором, решающем чтении.

Так, в рамках работы над документом профильный комитет поддержал распределение 94% трансфертов в регионы страны. Так, всего на 2020 год объем межбюджетных трансфертов должен достигнуть 2,5 трлн рублей, которые распределены по 217 трансфертам (дотациям, субсидиям и субвенциям). Сегодня Госдума поддержала распределение 203 из них. Как отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), такое распределение впервые произошло в ходе бюджетного процесса.

«Впервые в истории рассмотрения бюджета за весь российский период ко второму чтению распределены практически все межбюджетные трансферты. Более 200 межбюджетных трансфертов на сумму 1,7 трлн рублей», — заявил Жуков.

По его словам, ранее такие распределения происходили уже после принятия госбюджета в третьем чтении, что затягивало процедуру принятия региональных бюджетов.

«Мы настаивали на том, чтобы эти распределения были сделаны во время бюджетного процесса для того, чтобы регионы, формируя свои бюджеты и утверждая их, уже имели точную информацию о том, сколько денег предусматривается на межбюджетные трансферты — какие будут дотации на сбалансированность, субсидии, субвенции и прочее. Это реализовано и, пожалуй, это главная новация рассмотрения бюджета в этом году», — отметил Жуков.

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