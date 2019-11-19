Москва, , 15:37 — REGNUM Более половины граждан России не считают нынешнее время удачным для крупных покупок. Об этом 19 ноября сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Данные мониторингового исследования на тему потребительского и кредитного доверия россиян, отношения к банковским вкладам показывают, что совершать крупные покупки сейчас готовы только 25% граждан. 55% настроены более осторожно и не намерены совершать крупные траты. Индекс потребительского доверия в октябре 2019 года составил 38 пунктов, что на два пункта выше, чем в сентябре.

Индекс кредитного доверия в октябре 2019 года остался на уровне 27 пунктов, как и в сентябре. Это на три пункта выше, чем в начале года. 13% респондентов считают возможным взять кредит, 70% не готовы к этому.

Стабильным в период с июня по октябрь осталось отношение к банковским вкладам — 56 пунктов. Считают возможным делать вклады на банковский счёт 45% опрошенных, а забрать средства из банка предпочтёт треть — 31%.

Индекс сберегательного поведения снизился по сравнению с сентябрем и составил 68 пунктов. Сберегать средства предпочитают 68%. При этом 22% предпочтёт потратить средства побыстрее.