Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий в Ленинградской области в 2019 году составил свыше 104,4 миллиарда рублей, что на 5,4% (в сопоставимых ценах) выше, чем в 2018 году. Об этом 19 ноября сообщил заместитель председателя правительства региона — председателя комитета по агропромышленном и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олег Малащенко.

Урожай картофеля

По его словам, по итогам сезона текущего года собрано 146 тысяч тонн зерновых культур, что составляет 121,4% к прошлому году, кроме того собрано 204,4 тысячи тонн картофеля, 175,5 тысяч тонн овощей, 39 млн штук цветов и 2,3 тысячи тонн грибов.

«Благодаря погодным условиям, это рекордные показатели за долгое время», — отметил спикер.

Также Малащенко отметил, что, по предварительным данным, в текущем году произведено 635,3 тысячи тонн молока, что составляет 101,8% к 2018 году. Надой на одну фуражную корову составит 8600 кг молока, или 100,1% к уровню прошлого года. Хорошие показатели по мясу и яйцу — 383,1 тысяч тонн и 3,115 млрд штук, соответственно.

«Вылов рыбы составит — 22,5 тысячи тонн — 100,4% к 2018 году, выращено рыбоводной продукции — 9,8 тысяч тонн (105,4%), выпуск пищевой рыбной продукции составил — 58,5 тысяч тонн (101,3%)», — отметил читновник.

Кроме того, денежный объем товаров пищевой промышленности составит 142,7 млрд рублей.

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