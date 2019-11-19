Москва, , 16:03 — REGNUM Правительство выделило дополнительные средства на финансирование мероприятий, направленных на поддержку села. Такие поправки содержатся в проекте федерального бюджета на 2020−2022 годы, который Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Речь идет об исполнении постановления Госдумы, которое депутаты приняли по итогам рассмотрения проекта госсметы на трехлетку в первом чтении. Так, одним из приоритетных пунктов было запросить у правительства РФ информацию об объемах финансирования сельского хозяйства через отраслевые госпрограммы.

Ко второму чтению правительство уточнило, что на эти цели в 2020 году уйдет 76,7 млрд рублей. Кроме того, отметил в ходе пленарного заседания первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, правительство возьмет ситуацию с финансированием отрасли на особый контроль.

«Министерство сельского хозяйства будет являться соисполнителем, контролировать эти ассигнования. Мы также договорились о том, что в следующем году при поступлении дополнительных доходов от ненефтегазового сектора мы будем предлагать увеличить финансирование программы», — заявил Силуанов.

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