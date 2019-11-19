Киев, , 15:20 — REGNUM Сегодня, 19 ноября, компании «Укравтодор» (отвечает за функционирование и ремонт автомобильных дорог на Украине) официально был представлен новый руководитель, народный депутат от «Слуги народа» Александр Кубраков, передает корреспондент ИА REGNUM.

До этого заявлялось, что Кубраков стал победителем конкурса на главу «Укравтодора», однако подробности публично не озвучивались. Правительство утвердило его назначение 15 ноября.

Предыдущие несколько лет «Укравтодор» возглавлял поляк Славомир Новак, и нынешняя власть признавала, что он был «наименее проблемным» из старой команды, занимавшейся на Украине вопросами дорожной инфраструктуры.

Кубраков ранее был экспертом Офиса эффективного регулирования (BRDO) — общественной организации, которую возглавлял нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

ИА REGNUM напоминает, что 13 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об аудите безопасности международных и национальных автомобильных дорог. Обещание улучшить качество дорог стало одним из ключевых пунктов президентом предвыборной программы Зеленского и партии «Слуга народа».

1 ноября Зеленский раскритиковал местную власть Тернополя за то, что за последние годы в городе и области не строили новых дорог, заявив, что нынешняя власть построила 130 км дороги в Мариуполь за 3 месяца.