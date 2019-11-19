Киев, , 15:07 — REGNUM Торговля между Украиной и Чехией в настоящий момент достигла рекордных значений за все годы независимости.

Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук сегодня, 19 ноября, в Киеве на брифинге с главой правительства Чехии Андреем Бабишем, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по данным Гончарука, за восемь месяцев 2019 года объем товаров вырос на почти 14%.

«В деньгах это 1,4 млрд долларов… и это только начало. Убежден, что это следствие евроинтеграции, а также того, что между украинскими и чешскими компаниями есть много тесных связей, которые нужно усиливать», — заявил украинский премьер.

Гончарук назвал встречу с премьером Чехии «определяющей» и «большим шагом», отметив, что делегация такого высокого уровня из Чехии в Киеве не была уже больше 10 лет.

Особенно премьер-министр Украины доволен военной поддержкой от Праги.

«Чешская республика — одна из немногих стран, которая полностью сняла все барьеры на поставки в Украину вооружения и вместе с Канадой, Францией и Великобританией входит в четверку стран, которые таким образом проявили свою четкую позицию поддержки», — резюмировал Гончарук.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, основная цель визита чешской делегации — «выразить поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины,» обсудить отношения Украины с ЕС, но также и с Россией. Перед визитом подчеркивалось, что особый акцент будет сделан на поддержке «реформаторских усилий» нынешнего украинского правительства, и на развитии двусторонних отношений, особенно в экономической плоскости.