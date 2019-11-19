Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Самая дорогая военная программа США, программа производства истребителя пятого поколения F-35, стала предметом слушаний на недавнем заседании Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США.

Некоторые законодатели раскритиковали условия соглашения производителя истребителя F-35 компании «Локхид Мартин» с американским правительством, говоря, что чрезмерно щедрые соглашения об интеллектуальной собственности угрожают превратить данную компанию в расточительную долгосрочную машину прибыли с ограниченной ответственностью.

Ситуацию на слушаниях усугубили данные о полной боевой готовности истребителей F-35. Оказалось, что только треть от всего флота этих истребителей готовы взлететь для выполнения любой боевой задачи. Основная причина такого положения — проблема с цепочкой поставок запчастей для ремонта F-35.

В то же время это не помешало Пентагону совершить крупнейшую закупку в истории минобороны США — контракт на поставку F-35 на общую сумму 34 миллиарда долларов. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

ИА REGNUM ранее сообщало, что только 27% истребителей F-35 являются полностью боеспособными при минимальном нормативе 60%. Возможности по ремонту различных деталей для истребителей F-35 в настоящее время отстают от графика на 8 лет.