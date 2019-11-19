Москва, , 15:01 — REGNUM Конфликт совладельцев конструкторского бюро «Корунд-М» может нанести ущерб обороноспособности и государственной безопасности страны, пишет сегодня, 19 ноября, издание «Экономическая безопасность» в статье, полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

«Вдова одного из совладельцев предприятия Бэлла Раевская продала свою долю руководству инвестиционной компании А1, входящей в «Альфа-Групп». История этой сделки довольно любопытная.

25.01.2019 года ООО «Гетеборг» (дочернее предприятие А1) перечислило 335 млн. руб. на расчетный счет Б.Е. Раевской, открытый в АО «Альфа Банк» с назначением платежа «Оплата за акции АО КБ Корунд-М по договору купли-продажи от 01.10.2018, без НДС».

И в тот же день все средства были списаны со счета Б.Е. Раевской в пользу двух компаний:

— 127 млн. руб. — в пользу компании Darlecon Limited на расчетный счет №40 807 810 101 400 002 560, открытый в АО «Альфа Банк», с назначением платежа «Перевод средств по договору процентного займа от 24.01.2019»;

— 208 млн. руб. — в пользу компании One Expert Holdings Limited на расчетный счет №40 807 810 001 849 999 360, открытый в АО «Альфа Банк», с назначением платежа «Перевод средств по ДС №1 от24.01.2019 к агентскому договору от 19.01.2018 б/н в соответствии с п.5.7 договора».

1.Darlecon Limited зарегистрирована на Кипре 23.05.2012 .

Адрес: Themistokli Dervi 5 1060 Lefkosia Lefkosia — Cyprus, номер в торговом реестре HE306783.

Директор и единственный участник компании: Nikoletta Paltagian (гр. Кипра). Секретарь компании: ABACUS SECRETARIAL LIMITED. В РФ компании Darlecon Limited присвоен ИНН 9 909 393 764. Адрес компании Darlecon Limited совпадает с адресом КОО «Марифена Лимитед», которая до 13.08.2018 владела 99.99% долей в компании Гетеборг. У компаний также один и тот же секретарь.

2.One Expert Holdings Limited.

В РФ представительству этой компании присвоен ИНН 9 909 483 136. Однако, в торговом реестре Кипра компания с таким названием не значится. По публичным реестрам других оффшорных юрисдикций, компаний с таким названием не обнаружено. Возможно, компания сменила название, либо, что более вероятно, такой компании в действительности не существует.

Короче, деньги ушли в оффшорные компании и там растворились. Скорее всего, Бэлла Раевская понятия не имеет об этих фирмах. Однако, 45,5 млн. рублей налогов государству за эти операции ей в следующем году заплатить придется. А1 организовали липовую сделку со вдовой, якобы оплатив ее долю, а на самом деле — увели деньги. Бэллу Раевскую подставили, переведя на нее стрелки. И это еще половина проблемы.

Вторая половина заключается в том, что А1 через суд требует у генерального директора «Корунд-М» академика РАН Владимира Бетелина документы оперативного управления компанией и секретные разработки отечественных вооружений.

Генеральный директор и соучредитель ООО «А1», Файн Александр Маркович — 0,010%. Бенефициар ООО «A1 Партнер», местонахождение: Бульвар Гранд-Дюшес Шарлотт, д.34А, 1330, Люксембург — 99,99%. Основным видом деятельности компании является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Как легко заметить из этой справки А1 аффилирована с зарубежными юридическими лицами.

Здесь надо пояснить, что КБ «Корунд-М» не простое предприятие. Это один из двух крупнейших отечественных производителей вычислительных приборов, в том числе для оборонного комплекса. Среди проектов и продукции предприятия — программно-аппаратные комплексы «Багет», поставляемые во многие средства и системы вооружения, проект создания научно-образовательного центра в области «разработки и создания программно-аппаратных защищенных модулей, систем и технологий».

Иными словами — «Корунд-М» — базовое предприятие по реализации программы импортозамещения в области микроэлектроники, прежде всего, космической и оборонной.

В России работа иностранной компании в оборонной отрасли практически невозможна. Для данной деятельности нужны многочисленные допуски на работу с государственными секретами, которые иностранцы получить не могут по определению. Это понятно. Государство не может позволить иностранцам быть собственниками компаний, работающих на оборонку.

Если А1 через суд вступит в управление предприятием, «Корунд-М» лишится допуска к государственной тайне и лицензии. Будут расторгнуты тысячи контрактов, не будут реализованы сотни проектов в области высоких технологий.

При этом, нужно учесть, что значительная часть контрактов предприятия — это гарантийное обслуживание уже внедренных изделий, в том числе и в космосе. «Корунд-М» отвечает за это направление.

В этой связи рассмотреть возможность вхождения Ростеха в капитал компании «Корунд-М» — вполне удачное решение. Оно позволит консолидировать предприятия отрасли в одних руках с участием государства и обезопасит от возможных попыток проникновения зарубежных игроков в нашу оборонную промышленность с целью сорвать реализацию программ импортозамещения в высокотехнологичных отраслях».