Ростов-на-Дону, 19 ноября 2019, 14:54 — REGNUM Городская больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону объявила электронный аукцион на «Оказание услуг по предоставлению специализированного автотранспорта с водителем в течение 2020 года». Информация опубликована на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.
Подрядчик должен предоставить 80 автомобилей. Сумма контракта превышает 287,5 млн рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств обязательного медицинского страхования, следует из размещённых данных.
Исполнитель госконтракта должен не только предоставить автомобили, но и следить за техническим состоянием транспорта, их внешним видом.