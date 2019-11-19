Нарьян-Мар, , 14:54 — REGNUM В ненецком морском порту подвели итоги навигации: грузооборот составил более 120 тыс. тонн, что на 44% больше показателей прошлого года.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Нарьян-Марского морского торгового порта, большую часть груза составили щебень, песок и уголь. Генеральный груз в виде пиломатериалов, цемента, железобетонных изделий, машин, оборудования, продуктов и грузов в контейнерах составил в общем грузообороте 26%. Всего в 2019 году в Нарьян-Марский порт зашли 76 судов, из них 48 пришли по морю и 28 — по реке.

Навигация 2020 года откроется в НАО в июне следующего года.