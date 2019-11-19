Киев, , 14:54 — REGNUM Украинская власть не отказывается от ранее озвученной цели открыть рынок земли осенью 2020 г.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Спикер подчеркнул, что в этом вопросе необходимы политическая воля власти, сотрудничество между различными вертикалями власти, парламентским большинством и оппозицией.

Насчет возможных проблем с законом о рынке земли Разумков высказался очень туманно:

«Если, подходя к этой дате… мы будем видеть, что где-то есть пробелы, которые невозможно решить — думаю, что парламент будет принимать соответствующие решения».

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что Киев планирует официально открыть рынок земли 1 июля 2020 года, однако после ряда консультаций дату решили поменять. В настоящий момент старт продажи украинской земли назначен на 1 октября 2020 года.

«Откровенно скажу, что мы думали сделать это с 1 июля следующего года, однако проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю, и они сказали, что делать это летом — не очень хорошая идея», — сказал Гончарук.

13 ноября Верховная рада одобрила законопроект о продаже земли в первом чтении, голосование сопровождалось многочисленными акциями протеста по всей стране. Документ принят силами «Слуги народа» и ряда внефракционных депутатов — все остальные фракции Рады не поддержали инициативу.