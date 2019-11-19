Красноярск, , 14:52 — REGNUM Полторы тысячи красноярских дольщиков всех десяти недостроенных домов «Реставрации» начнут получать денежные компенсации в декабре 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Ранее наблюдательный совет «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», ознакомившись с результатами экспертизы, принял решение о нецелесообразности достройки десяти проблемных домов и о выплате компенсаций. Эксперты зафиксировали большое количество дефектов и в строительных материалах, и в проведённой работе.

«Было решено восстановить права дольщиков путем выплаты компенсаций. Общая сумма составит 2,8 млрд рублей, она сформирована за счёт компенсационного фонда», — прокомментировал заместитель генерального директора «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» Алексей Ниденс.

В фонде рассчитывают, что основная часть обманутых дольщиков получит компенсации уже до конца года, остальные — в январе 2020 года.

Размер выплат будет рассчитываться по рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах. Размер денежных компенсаций превысит в среднем на 14% сумму, уплаченную застройщику по договору долевого участия. Стоимость квадратного метра составит от 39 до 46 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в ноябре текущего года появился фонд защиты прав дольщиков.

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