Москва, , 16:04 — REGNUM Основные изменения и доработки проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы обеспечат экономическое развитие регионов РФ. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам рассмотрения проекта госсметы на трехлетку, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Володин напомнил, что перед началом рассмотрения проекта госбюджета в первом чтении депутаты на встрече с первым вице-премьером и главой Минфина Антоном Силуановым обсудили четыре приоритета при формировании госсметы. Это, в частности, повышение эффективности расходования бюджетного рубля, сокращение разрыва в финансовой обеспеченности регионов, создание условий для реализации инвестпроектов на местах и развитие сельских территорий.

«Ключевые поправки, подготовленные депутатами ко второму чтению, касаются именно поддержки регионов. В частности, принята поправка, согласно которой в 2020—2024 годах субъекты РФ должны будут платить ежегодно только 5% от суммы задолженности по бюджетным кредитам с условием, что высвободившиеся средства они направят на реализацию инвестиционных проектов на своих территориях», — заявил Володин.

Так, с 2020 года регионы должны были начать платить 10% от задолженности. Теперь же, регион получит право вкладывать эти средства в инфраструктуру и собственное развитие вместо того, чтобы направлять дополнительные средства на погашение долга по кредитам.

«По нашим оценкам, сумма высвободившихся в следующие пять лет средств, которые регионы смогут направить на реализацию инвестпроектов, составит более 440 млрд рублей», — заявил Володин.

Кроме того, напомнил Володин, регионы также получают право списать части долга в объеме роста поступлений федеральных налогов в результате реализации инвестпроектов.

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