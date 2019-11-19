Москва, , 16:04 — REGNUM Доработанный ко второму чтению проект федерального бюджета на 2020−2022 годы будет направлен на решение конкретных вопросов, что повысит качество жизни в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, в частности, законопроект выделяет дополнительные 2 млрд рублей в 2020 году на создание и оснащение физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах.

«Расширяется список редких заболеваний, для которых на приобретение дорогостоящих препаратов выделяются федеральные трансферты — по 2 млрд рублей ежегодно», — отметил Володин.

Кроме того, порядка 46,5 миллионов рублей в течение всех трех лет действия госбюджеты (2020−2022 годы) будут направлены на поддержку издания печатной продукции для инвалидов по зрению.

«Поправками ко второму чтению решается ряд конкретных вопросов, улучшающих качество жизни людей», — заявил Володин.

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