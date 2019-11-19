Москва, , 16:01 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2020−2022 годы Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Правительство ожидает, что в 2020 году в госказну должно поступить 20,4 трлн рублей, при этом к 2022 году бюджет должен пополниться на 22,1 трлн рублей. Расходы госказны также растут, но при этом госсмета останется профицитной. Так, в 2020 году из госказны планируется потратить 19,5 трлн рублей, а к 2022 году расходы вырастут до 21,8 трлн рублей. За счет этого профицит госсметы в 2020 году составит 876,05 млрд рублей (0,8% ВВП), а к 2022 году снизится до 295 млрд рублей (0,2% ВВП).

В рамках работы над вторым чтением профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам перераспределил по приоритетным направлениям порядка 750,5 млрд рублей на все три года действия бюджета. Так, в бюджете 2020 года депутаты перераспределили 293,5 млрд в 2020 году, в 2021 году — 235,6 млрд рублей, а еще 221,5 млрд рублей в 2022 году.

Так, как отметил в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), основное перераспределение связано с реализацией нацпроектов. На эти цели было дополнительно перераспределено в 2020 году порядка 94 млрд рублей.

На реализацию федеральных целевых программ в 2020 году уйдет 372,3 млрд рублей, а к 2022 году расходы составят 278,2 млрд рублей. При этом профильный комитет также пересмотрел объем финансирования наиболее приоритетных госпрограмм — так, на развитие здравоохранения в 2020 году планируется потратить 847,5 млрд рублей, а на образование — 1,465 трлн рублей.

Общий объем финансирования госпрограммы по развитию сельского хозяйства достигнет 283,6 млрд рублей. Кроме того, на развитие и повышение конкурентоспособности промышленности РФ в 2020 году депутаты повысили расходы до 484,5 млрд рублей. Так, например, на развитие и повышение конкурентоспособности промышленности РФ в 2020 году депутаты повысили расходы до 484,5 млрд рублей. Еще 1,3 млрд рублей уйдет в качестве взноса в уставный капитал АО «ДОМ.РФ» в 2020 году.

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