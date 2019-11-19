Сеул, , 14:32 — REGNUM За семь с половиной лет количество южнокорейских финансовых учреждений в странах АСЕАН увеличилось вдвое. Об этом сообщает Yonhap News ссылкой на представителей Комиссии по финансовым услугам (FSC).

Согласно опубликованным данным, по состоянию на июнь 2019 года число финансовых учреждений в странах Юго-Восточной Азии увеличилось до 150.

Самый высокий показатель рентабельности активов (ROA) был зафиксирован во Вьетнаме (2,05%), за ним следуют Камбоджа (2,01%), Мьянма (1,76%), Индонезия (1,37%), Филиппины (1,15%) и Сингапур (0,77%).

Известно, объем кредитов, выданных южнокорейскими банками в странах АСЕАН, оценивается в $16,7 млрд, что на 92% больше, по сравнению с 2015 годом. Отметим, что около 80% выданных кредитов — корпоративные.

Рентабельность активов (ROA) — финансовый показатель, отражающий эффективность использования активов компании для генерации выручки.