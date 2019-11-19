Киев, , 14:27 — REGNUM Тезисы, озвученные исполнительным директором «Нафтогаза Украины» Юрием Витренко в его выступлении на телевидении накануне, 18 ноября, — это «популизм и манипуляции».

Такое мнение выразил 19 ноября украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Специалист признал, что Витренко, действительно, едва ли не единственный публичный представитель энергетической отрасли и видит «изнутри» все процессы, которые сейчас происходят в «Нафтогазе».

»Но в данном случае мало сказать, что его выступление — это популизм. Это продолжение манипуляций, которыми живёт последние пять лет «Нафтогаз». Мне показалось, что аргументированно ответить (на вопросы оппонентов) он не смог, как не смог и объяснить логику затягивания переговоров, которую выбирал «Нафтогаз» прошедшие 4 года», — заявил Корольчук.

Эксперт назвал «показательной манипуляцией» Витренко его ответ по долгам облгазов перед новосозданным оператором ГТС, что фактически создает ситуацию, когда оператор ГТС будет изначально банкротом и, соответственно, заключать соглашение о транзите газа с банкротом никто не будет.

«Как предлагает решать этот вопрос «Нафтогаз», который в принципе и создал эту проблему? Да никак. Витренко говорит, что эта проблема должна быть решена на государственном уровне. Ну да, ну да… Как выписывать премию на 40 млн долларов и затем премии пересылать в Майами и Лихтенштейн, «Нафтогаз» сам разберётся. А как проблему долгов решить, то нет — не может, не осилим, пусть государство думает», — резюмировал Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября директор оператора ГТС Украины Сергей Макогон признал, что будущее компании «крайне туманно», поскольку долги областных распределительных компаний за отбор газа из ГТС составляют более 40 млрд грн. По его мнению, долги сковывают дальнейшее развитие рынка и ставят под риск проведение сертификации независимого оператора ГТС.

В телеэфире 18 ноября Витренко заявил, что новое соглашение с «Газпромом» по продлению транзитного договора «Нафтогаз» надеется прорабатывать в трёхстороннем формате при участии европейских чиновников.