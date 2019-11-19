Горки-9, Московская область, , 14:23 — REGNUM Сокращение товарооборота между РФ и Белоруссией составило 2% по итогам девяти месяцев года. Россия ожидает выправления ситуации до конца 2019 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19 ноября, открывая заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

Медведев назвал зафиксированное в январе — сентябре сокращение товарооборота двух стран временным явлением. Он отметил, что белорусский экспорт в Россию за тот же период увеличился на 4%, а по итогам 2018 года товарооборот вырос на 10% и превысил $35 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в своей подмосковной резиденции премьер-министр РФ принял главу правительства Белоруссии Сергея Румаса. Их беседа прошла с глазу на глаз.

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