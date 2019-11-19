Невинномысск, Ставропольский край, , 14:33 — REGNUM Яблоневый сад обшей площадью 276,7 га появится в городе Невинномысске в Ставропольском крае. К настоящему времени проект реализован на треть: фрукты высажены на 90 га, оставшаяся площадь будет занята саженцами в 2020 году, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе главы региона.

По словам руководителя проекта, председателя совета директоров компании «Сады Ставрополья» Айдына Ширинова, это первый в регионе сад, целиком сформированный из саженцев, выращенных в Ставропольском крае. Всего здесь планируется высадить около миллиона яблонь.

Ожидается, что создание сада обеспечит появление 150 постоянных и около 500 сезонных рабочих мест. В 2020—2021 годах инвестор на этой площадке также намерен создать оптово-логистический центр и мощности переработки. В целом инвестиционная стоимость проекта составляет около 4 млрд рублей, его планируется реализовать до конца 2021 года.

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