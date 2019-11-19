Бишкек, , 14:22 — REGNUM Госагентство водных ресурсов, министерство экономики и антимонопольное агентство подготавливают новую концепцию тарифной политики, которая позволит поставщикам поднять тарифы на снабжение холодной водой по всей Киргизии. Об этом на пресс-конференции заявил завотделом департамента развития водоснабжения и водоотведения Искендер Исмаилов, передает «24.kg».

По его словам, поднятие расценок на водоснабжение необходимо для того, чтобы поставщики могли самостоятельно расплачиваться по кредитам, полученным на строительство новых и ремонт старых водопроводных и канализационных сетей.

Чиновник отметил, что в столице Киргизии недавно уже подняли тарифы на холодную воду и стоки, а теперь отслеживают реакцию горожан в социальных сетях в интернете.

«Люди по-разному восприняли, но многие поняли, что система горводоканала в плачевном состоянии, и повышение — вынужденная мера. Поставщикам в таких условиях приходится выживать, не говоря о проведении модернизации», — подытожил он.

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