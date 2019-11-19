Москва, , 14:18 — REGNUM Международного рейтингового агентства Moody's прогнозирует медленный рост мировой экономики в 2020 году. Об этом говорится в опубликованном докладе агентства.

«Мировая экономика останется слабой в 2020 году после зафиксированного в 2019 году самого медленного роста со времен рецессии 2009 года», — говорится в докладе.

Вместе с тем агентство не ожидает рецессии в мировой экономике в следующем году, однако риски ее возникновения нарастают на фоне торговых споров между Соединенными Штатами и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе международное рейтинговое агентство Moody's понизило свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году с прежних 1,6% до 1,2%. Прогноз по росту российской экономики в 2020 году Moody's сохранило на уровне 1,5%. Инфляция в России, по оценкам агентства, в 2019 году составит 4,6%, в 2020 году — 4%.

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