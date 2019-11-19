Ханты-Мансийск, , 14:14 — REGNUM Депутаты думы ХМАО 19 ноября 2019 года приняли бюджет Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационно-аналитическом управлении регионального парламента.

Доходы бюджета Югры на 2020 год составят 213,1 млрд рублей, расходы — 249 млрд, дефицит — 35,9 млрд рублей.

Доходную часть бюджета ХМАО в 93,9% в 2020 году традиционно формируют налоговые поступления, которые по мнению законодателей увеличатся на 5%.