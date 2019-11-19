Москва, , 14:15 — REGNUM Регионы должны будут в течение месяца после получения средств из госбюджета на реализацию нацпроектов направить их в муниципалитеты. Об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы во втором чтении на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Так, отметил он, правительство намерено обеспечить получение средств регионами уже в январе 2020 года с тем, чтобы они могли сразу же заключать контракты в рамках реализации нацпроектов. Об этом депутаты договорились с правительством перед началом рассмотрения проекта госбюджета на 2020−2022 годы — как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сегодня регионы получают средства во второй половине года и могут начать реализацию нацпроектов только ближе к сентябрю. В результате, средства госбюджета эффективно не расходуются.

«Лимиты ассигнования мы доведем уже в конце текущего года и в первый рабочий день следующего года эти ассигнования могут быть использованы для заключения контрактов и для выполнения мероприятий, на которые предусмотрены соответствующие субсидии», — отметил Силуанов.

Другими словами, средства должны поступить в бюджеты регионов уже к 9 января 2020 года. Кроме того, правительство также намерено обеспечить поступление средств в муниципалитеты.

«Мы договорились с субъектами о том, что в течение 30 дней — месяца — регионы должны также распределить эти деньги, которые идут в муниципалитеты, до местного уровня с тем, чтобы они … доводились до получателей», — заявил Силуанов.

Таким образом, муниципалитеты должны получить средства уже в феврале 2020 года. Такие нормы существенно повысят эффективность использования средств госбюджета, отметил Володин.

«Это серьезный прогресс в области не только повышения эффективности расходования бюджетных средств, но и межбюджетных отношений, отношений в рамках субъекта и муниципалитета», — заявил Володин.