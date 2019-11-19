Симферополь, , 14:19 — REGNUM Инвестор, финансирующий установку бесконтактной систему оплаты за проезд в общественном транспорте Крыма, будет семь лет получать проценты с билетов. Об этом ИА REGNUM 19 ноября сообщили в пресс-службе правительства РК.

«Инвестор в течение семи лет будет получать 3,5% процента за подсчёт, обслуживание, сопровождение, замену поломанного оборудования. Всё это определяется комиссией, внутри которой также есть комиссия банка», — уточнили в правительстве.

Помимо этого, на маршрутах будет усилена работа контролёров, которые будут проверять наличие у пассажиров билетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в общественном транспорте Крыма устанавливают автоматизированную систему оплаты за проезд, которая полностью должна заработать в мае 2020 года. Проект, стоимостью 300 миллионов рублей, реализуется за счёт инвестора.

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