Рига, , 14:11 — REGNUM Декларации о доходах за прошлый год не подали около 20 000 жителей Латвии. Об этом сообщила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яунземе порталу LSM.

По ее словам, подача деклараций является обязанностью каждого жителя страны и что подать её можно электронно, через систему EDS.

«Срок подачи деклараций истекает в конце года, — отметила она. — Тех, кто не сделает этого ждут неприятные последствия в виде взысканий и штрафов».

»Наш принцип один, налоги необходимо платить в полном объёме», — заметила директор СГД.

При этом Яунземе сообщила, что в стране наблюдается рост налоговых поступлений.

Отмечается, что в начале лета-2019, в результате изменений налоговой системы в Латвии, у 167 538 жителей (19,1%) страны возникла задолженность перед государством в размере 39,5 млн евро.