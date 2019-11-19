Тверь, , 14:11 — REGNUM Увеличение объёма производства продукции сельского хозяйства более чем на 4,5% ожидают в Тверской области в 2019 году. Предварительные итоги работы отрасли обсуждались 19 ноября на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Глава государства неоднократно отмечал, что в последние годы российский агропромышленный комплекс уверенно развивается, его продукция пользуется доверием со стороны потребителей. В Тверской области по итогам года ожидается рост производства продукции сельского хозяйства более чем на 4,5%. Мы превышаем показатели прошлого года. Отмечен рост урожайности по всем сельскохозяйственным культурам, повышение товарности в растениеводстве и молочном животноводстве, увеличение площадей посевов зерновых культур и льна у тех предприятий, которые системно занимаются сельхозпроизводством», — сказал губернатор.

На заседании отмечалось, что, по данным регионального мнсельхоза, производство валовой продукции АПК по итогам 2019 году достигнет 38,7 млрд рублей.

В 2019 году в Тверской области на 4,9%, до 70,4 тыс. га, увеличены посевы зерновых и зернобобовых, на 6,3%, до 5 тыс. га — льна. Урожай льна-долгунца составил, 9 тыс. тонн льносырья, что на 0,3 тыс. тонн больше чем в прошлом году. В регионе действует шесть льнозаводов, а также два предприятия по переработке льноволокна. В 2020 году Тверская область вновь примет Всероссийский День льняного поля — его решено сделать ежегодным.

В регионе также в 2019 году выросло производство мяса — суммарный показатель по производству свинины, мяса птицы и КРС составит более 200 тыс. тонн. Также ожидается прирост по производству молока. На данный момент хозяйствами региона реализовано 154,1 тыс. тонн молока, тогда как в 2018 году этот показатель составил 146 тыс. тонн.

В регионе также велась работа по вводу в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель: так, 1,65 тыс. га было введено в Бежецком районе, 1,11 тыс. га — в Оленинском районе. Однако, отметил губернатор, эту работу нужно вести активнее.

«Министерству сельского хозяйства совместно с главами муниципалитетов необходимо актуализировать ранее созданный план ввода в оборот земель сельхозназначения и с 2020 года начать более серьёзно и комплексно относиться к реализации этих мероприятий. Также необходимо обратить внимание на проведение полноценного мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения», — сказал Руденя.

Как отмечалось, в 2019 году господдержка предприятий отрасли составила почти 2 млрд рублей. На стимулирование инвестиционной деятельности в АПК предусмотрены бюджетные средства в объеме порядка 1,2 млрд рублей — сегодня в этой сфере в регионе реализуется и планируется к реализации 25 инвестиционных проектов с объёмом инвестиций в 57 млрд рублей и созданием 3,4 тыс. рабочих мест.