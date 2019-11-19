Челябинск, , 14:10 — REGNUM В Челябинской области на границе с Казахстаном за 11−17 ноября было задержано 109 тонн груш и винограда. Произведённый в Казахстане и Киргизии товар следовал в регионы России, сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

В пункте пропуска «Троицк» и на 145-м километре дороги Челябинск — Кустанай было за неделю шесть случаев возврата такого товара. 37 тонн винограда были в ящиках без маркировки, а 72 тонны груш были в упаковках, не содержащих всей необходимой информации.

Виновные в попытке провоза такой продукции лица были административно наказаны. Товар вернули в Казахстан.