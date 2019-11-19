Сеул, 19 ноября 2019, 14:02 — REGNUM Темпы экономического роста Южной Кореи в 2020 году составят 2,1%, а в текущем году не превысят отметку в 2%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей международного рейтингового агенства Moody’s.

Флаги Южной Кореи
Флаги Южной Кореи

Известно, что данное заявление сделал исполнительный директор компании Кристиан де Гусман во время брифинга, проходившего в одном из отелей Сеула.

Представитель компании отметил, что затянувшийся торговый спор между США и Китаем, замедление темпов мировой экономики негативно скажутся на экономике страны.

Специалисты компании также предполагают, что госдолг Южной Кореи по отношению к ВВП увеличится до 42%, что предположительно, скажется на кредитном рейтинге страны.