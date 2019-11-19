Бишкек, , 13:54 — REGNUM «Киргизия выступает за идею быть в стороне от инвестиционных проектов, наносящих урон окружающей среде», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 ноября, на форуме «Ускорение реформ для устойчивого развития». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По словам киргизстанского лидера, главной целью в энергетической отрасли республики стало полноценное использование гидроэнергетического потенциала для обеспечения как потребностей страны в электроэнергии, так и экспорт электричества в другие страны.

По словам Жээнбекова, поскольку эффективная реализация проекта CASA-1000 должна существенно повысить экспортный потенциал страны, то перед киргизскими властями стоит задача по реконструкции действующих гидроэлектростанций и строительству новых.

«Необходимы $4,5 млрд (286,9 млрд рублей) для выполнения данных задач. Хотел бы призвать международные институты к деятельности по привлечению инвестиций для строительства малых ГЭС в нашей стране», — подчеркнул он.

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