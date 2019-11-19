Тегеран, , 14:25 — REGNUM 18 октября Министр энергетики Ирана Реза Рахмани заявил, что к истечению срока полномочий действующего правительства (май 2021 года) в Иране будет запущено 111 новых энергетических проектов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Реза Рахмани заявил, что для запуска проектов потребуется около 160 триллионов риалов (1,33 млрд. долларов). Самый затратный проект — строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии мощностью до 5000 МВт. Он отметил, что на данный момент их строительство затруднено из-за недостатка иностранных инвестиций.

По словам министра, к 2021 году в 31 иранской провинции будут запущены 227 проектов по водоснабжению стоимостью до 330 триллионов риалов (около 2,75 млрд. долларов). Также в провинциях Тегеран, Илам, Кум, Йезд, Керман и Западный Азербайджан будет открыто 10 плотин.