Кызыл, , 13:48 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол намерен встретиться с предпринимателем Олегом Дерипаской, чтобы обсудить с ним вопрос стоимости угля. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, Дерипаска является основным учредителем «Тувинской горнорудной компании», которой, в свою очередь, принадлежит крупнейший в республике Каа-Хемский угольный разрез.

«У меня есть документ, по которому следует, что «Тувинская горнорудная компания» за пределами Тувы продаёт тувинский уголь максимум за тысячу семьсот рублей. И если в Туве уголь будет продаваться нам, бюджетникам, за три тысячи рублей, это является нарушением действующего законодательства. И мы будем судиться», — заявил Кара-оол.

Однако перед этим глава намерен попробовать убедить предпринимателя не задирать излишне цену и оставаться в рамках законодательства. При этом он назвал Олега Дерипаску одним из самых авторитетных патриотов России.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики ранее объясняли своё намерение добиваться снижения цены на уголь низкой платёжеспособностью населения, а также необходимостью укрепления стабильности в обществе. Кроме того, по мнению чиновников, снизив цену, компания может получить выгоду благодаря наращиванию объёмов реализации.

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