Варшава, , 13:53 — REGNUM Ежегодная переплата польской компании PGNiG в рамках долгосрочного газового контракта с Газпромом составляет с 2014 года около 1 млрд злотых, что соответствует $256 млн. Об этом заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью телеканалу TVP Info.

Польская сторона намерена вернуть «переплату» за весь указанный период в рамках арбитражного разбирательства. Решение по нему PGNiG ждет к началу 2020 года.

Кроме того, в компании ждут от Газпрома снижения цены на газ в соответствии с действующим контрактом, который истекает в 2022 году. Возняк пояснил, что польская компания хочет снизить цены на газ для своих клиентов, компенсировав скидку полученными от Газпрома деньгами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября польская нефтегазовая компания PGNiG объявила, что не намерена продлевать с Газпромом договор на закупку газа, который истекает в 2022 году.

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