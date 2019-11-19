Душанбе, , 13:30 — REGNUM Власти Таджикистана намерены в ближайшие три года, согласно программе внешних заимствований страны на 2020−2022 года, получить у международных финансовых институтов кредитные средства в размере 1 млрд долл. Об этом сообщает министерство финансов страны.

Так, по программе, в 2020 году правительство Таджикистана планирует привлечь 220 млн долл. кредитных средств, в 2021 году — 336,4 млн долл., в 2022 году — 365,3 млн долл.

Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Фонд Стран-Экспортеров Нефти (ОПЕК), Кувейтский фонд развития, Саудовский фонд развития, Фонд Абу-Даби и Европейский инвестиционный банк предоставили Таджикистану долгосрочные кредиты (от 20 до 40 лет) с льготным периодом возврата основной суммы — от 4 до 10 лет и по процентным ставкам от 0,75% до 2% годовых.

Напомним, что внешний долг страны на начало октября 2019 года составил 2 млрд 809,1 млн долл.