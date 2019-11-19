Вильнюс, , 13:25 — REGNUM Правительство Литвы намерено досрочно запретить использование пластиковых пакетов в торговых центрах страны, обсуждение этого вопроса проходит сегодня, 19 ноября, на межведомственном заседании правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Запрет пластика в целом по ЕС должен вступить в силу с 2021 года.

Ранее в Литве торговым сетям запретили предоставлять возможность покупателям бесплатных пакетов для не расфасованных товаров, если толщина пластикового материала превышает 15 микрон. Толстые пакеты — 15−50 микрон — продавались, однако были изготовлены по специальной технологии и разлагались быстрее, чем аналогичные пакеты десятилетней давности. Считалось, что это экологичнее, однако позже учёные пришли к выводу, что пластик такого вида не менее опасен для окружающей среды, нежели обычные пакеты.

Кроме этого литовские супермаркеты самостоятельно приняли решение полностью исключить из продажи с 1 января 2020 года любую пластиковую одноразовую посуду, соломки для напитков, ушные палочки или другие предметы гигиены, в которых есть пластик.