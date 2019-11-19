Тбилиси, , 13:10 — REGNUM Главными проблемами, которые беспокоят население Грузии, являются чисто экономические проблемы — безработица, инфляция и рост цен и нищета. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который проводился в масштабе страны по заказу американской неправительственной организации IRI в сентябре-октябре текущего года.

Причем, безработицу обозначили главной проблемой 53% опрошенных, рост цен — 18%, нищету — 6%. Проблема «потерянных территорий» оказалась главной лишь для 3% респондентов, столько же голосов набрала тема неразрешенных конфликтов. Остальные проблемы, среди которых была и некомпетентность правительства, оказались решающими для менее чем 1% опрошенных.

Что касается экономической ситуации в стране, лишь 2% респондентов отметили, что она «намного улучшилась». По мнению же 64% опрошенных, экономическая ситуация в Грузии «несколько» (35%) или «намного» (29%) ухудшилась. А 24% сочли, что ситуация не меняется.

Положению собственных семей большинство респондентов поставили оценки «относительно плохое» (43%) или «очень плохое» (17%). 37% описали положение своих семей как «относительно хорошее», а 2% назвали его «очень хорошим».