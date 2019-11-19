Исламабад, , 13:23 — REGNUM 19 ноября Бюро статистики Пакистана опубликовало свежие данные об экспорте текстиля из Исламской республики, заявив о значительном росте в одной из самых конкурентоспособных отраслей страны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, за четыре месяца нового финансового года (июль-октябрь) экспорт текстильных товаров из Пакистана увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что наибольший рост экспорта наблюдался в октябре: стоимость проданного за границу текстиля увеличилась на 7,44% по сравнению с октябрем 2018 года.

Рост экспорта текстиля в Пакистане объясняется поддержкой со стороны правительства, которое решило сделать ставку на сектор в надежде на общее увеличение экспорта. За четыре месяца стоимость проданного за границу текстиля превысила 4,5 миллиардов долларов.