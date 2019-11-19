Москва, , 13:57 — REGNUM Российская Федерация практически полностью взяла на себя обязательства по финансированию объектов в рамках госпрограмм и нацпроектов в десяти регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме.

«Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Алтайский край, Курганская область и Псковская область», — перечислил Силуанов регионы.

Он напомнил о средствах, которые получают регионы.

«Мы в поправках учли предельный уровень софинансирования 99%, то есть практически полностью РФ взяла на себя расходы по финансированию объектов как госпрограмм, так и национальных проектов, добавка соответствующих средств около 2 млрд рублей была предусмотрена на следующий и последующие годы», — сообщил Силуанов.

Госдума во втором чтении обсуждает проект федерального бюджета на 2020−2022 годы.

В октябре глава Минфина сообщил, что речь идёт о 10 субъектах РФ, «которые имеют наименьшие уровни инвестиционной активности, наименьшие доли реальных доходов населения РФ».

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