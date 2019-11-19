Кейптаун, , 13:05 — REGNUM Авиакомпания South African Airlines возобновила ряд международных рейсов, которые были первоначально отменены из-за забастовки сотрудников компании, вызванной спором о заработной плате. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

Представители авиакомпании заявили, что приостановка международных рейсов обходится компании в 3 млн долларов США ежедневно, добавив, что отмена рейсов на более длительный срок нанесет серьезный ущерб экономике.

Напомним, что переговоры о зарплате между авиакомпанией и профсоюзами в ЮАР «потерпели крах» на выходных, 16 и 17 ноября. В ответ на это тысячи рабочих обещали продолжать забастовочные действия.