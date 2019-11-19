Кызыл, , 12:55 — REGNUM В столице Монголии Улан-Баторе прошёл форум «Монголия — Россия. Сотрудничество — 2019», на котором стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта комплексного инвестиционного развития «Енисейская Сибирь». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Корпорации развития Енисейской Сибири.

В частности, соседей заинтересовал проект создания трансграничного автомобильного коридора"Красноярск — Абакан — Кызыл — Хандагайты — Улангом — Ховд — Урумчи», призванный соединить Россию и Китай через территорию Монголии.

«Представители НТПП Монголии высказали значительный интерес к оказанию содействия при реализации проекта, предложив наладить коммуникацию с представителями местного бизнеса, оказать необходимую помощь и поддержку», — отметили в пресс-службе.

По словам главы представительства Корпорации по Туве Евгении Хертек, участие монгольской стороны в этом вопросе крайне важно.

Напомним, ранее глава республики Шолбан Кара-оол сообщил о совместном с главами соседних по Енисею регионов письме министру транспорта России Евгению Дитриху. Как сообщало ИА REGNUM, в обращении речь идёт о реконструкции трансграничной дороги Абаза — Ак-Довурак — Чадан, ведущие к таможенному пункту на границе с Монголией.

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