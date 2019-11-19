Сеул, , 13:00 — REGNUM Южнокорейская судостроительная компания Hyundai Mipo Dockyard выиграла тендер на строительство «зеленого» бункеровочного судна для азиатской судоходной компании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, стоимость судна водоизмещением составит 71,5 млрд вон (~$61,41 млн).

Известно, что строительство судна начнется в декабре 2020 года и будет передано владельцу в январе 2022 года.

Отметим, что южнокорейская компания вновь получила заказ на строительство бункеровочного судна спустя три года, после строительства судна для немецкой компании Bernhard Schulte в 2016 году.