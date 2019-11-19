Москва, , 12:52 — REGNUM Граждане России смогут высказать своё мнение и оставить предложения по поводу нового концепта плацкартных вагонов, которые «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) планирует заказать у «Трансмашхолдинга». Об этом сегодня, 19 ноября, в кулуарах выставки «Транспортная неделя» сообщил генеральный директор ФПК Пётр Иванов.

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Так, макеты новых плацкартов будут показываться пассажирам не только в Москве, но и в регионах России. Иванов напомнил, что пассажиры принимали участие и в разработке предыдущего концепта.

«Помимо тех дизайнеров, которых привлёк «Трансмашхолдинг», мы, естественно, спрашивали и мнение пассажиров, которое они высказывали по результатам представления концепта плацкартного вагона», — сказал глава ФПК.

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Он отметил, что в нынешнем проекте, представленном «Трансмашхолдингом» на выставке, уже реализованы оценки и мнения пассажиров.

Всего планируется разработать три концепта: второй — до конца первого полугодия 2020 года, третий — во втором полугодии 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект плацкартного вагона без боковых мест разработала компания «Вагонреммаш». В новом вагоне спальные места будут длиннее традиционных: 184 см — вместо теперешних 166,5 см. В таком вагоне будет 40 мест, шкаф для хранения инвентаря и дополнительное багажное отделение.

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