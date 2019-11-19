Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM Проект бюджета Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов приняло в первом чтении областное заксобрание. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

27 депутатов высказались за одобрение проекта главного финансового документа, и лишь шесть проголосовали против.

Доходы бюджета составят 260,6 млрд рублей, расходы — 286,9 млрд рублей. Плановый дефицит бюджета — 26 млрд рублей, а предельный объем госдолга — более 100 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект бюджета одобрило свердловское правительство. Документ внесли в заксобрание 31 октября 2019 года.

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